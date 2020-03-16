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17:56 16.03.2020

Глава Еврокомиссии предлагает ограничить въезд в ЕС на 30 дней

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Глава Еврокомиссии предлагает ограничить въезд в ЕС на 30 дней

 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в связи с эпидемией коронавируса ограничить въезд на территорию ЕС на срок в 30 дней с возможностью продления.

"Я только что проинформировала наших партнеров по G7, что я предлагаю главам государств и правительств (стран Евросоюза) принять временное ограничение путешествий в ЕС, которые не являются необходимыми. Ограничение предлагается ввести на срок в 30 дней, в случае необходимости его можно будет продлить", - сказала фон дер Ляйен журналистам в понедельник.

Речь идет о поездках, которые можно отложить, она не уточняет, какие именно поездки не будут ограничиваться.

Теги: #ес #въезд #запрет #коронавирус
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