Финляндия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Финляндии вводится чрезвычайное положение, заявила премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin).

"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.

Начиная со среды будут закрыты школы. Общественные собрания ограничены численностью до десяти человек.

Учреждения дошкольного образования продолжат работу.

Правительство готовится также к закрытию границ.

По последним данным, в Финляндии более 100 заболевших коронавирусом.