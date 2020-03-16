Финляндия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Финляндии вводится чрезвычайное положение, заявила премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin).
"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.
Начиная со среды будут закрыты школы. Общественные собрания ограничены численностью до десяти человек.
Учреждения дошкольного образования продолжат работу.
Правительство готовится также к закрытию границ.
По последним данным, в Финляндии более 100 заболевших коронавирусом.