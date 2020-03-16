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17:10 16.03.2020

Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Левин экстрадирован из Болгарии в Украину – СБУ

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Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Левин экстрадирован из Болгарии в Украину – СБУ

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин доставлен в понедельник в Украину из Болгарии в рамках запроса об экстрадиции, сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Только что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев. Работниками Национального бюро Интерпола в установленном порядке был доставлен и передан сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора. По прибытии в Украину Москаленко (Левин) будет доставлен к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения", - говорится в обнародованном в понедельник днем.

Ранее компетентные органы Болгарии удовлетворили запрос Офиса генерального прокурора об экстрадиции указанного лица.

"Как и обещали, мы уверенно движемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас этот вопрос - принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Должны примере этого дела показать - каждый, кто совершил преступление, ждет справедливое наказание", - отметил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Согласно процедуре, после передачи подозреваемого украинским правоохранительным органам будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении его участников.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Левин после совершения преступления покинул территорию Украины, и в январе 2019 года СБУ объявила его в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк.

24 января 2020 года подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток.

Теги: #гандзюк #сбу #болгария #подозреваемый #экстрадиция
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