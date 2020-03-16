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17:06 16.03.2020

Украина попросила Польшу позволить украинцам пересечь границу пешком в ПП "Шегини" – Кулеба

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Украина попросила Польшу позволить украинцам пересечь границу пешком в ПП "Шегини" – Кулеба

Украина попросила Польшу открыть пешеходный пункт пропуска "Шегини", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы, к сожалению, с грустью приняли это решение, потому что мы считаем, что учитывая экономические возможности многих людей, им бы было легче пешком пересечь границу, добравшись до него (п.п."Шегини" – ИФ-У), и мы ведем диалог с нашими польскими партнерами, чтобы этот переход все-таки открыть. Но пока что ответа нет. Насколько мне известно, там с польской стороны уже поставлены железобетонные блоки, которые препятствуют доступу", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

По его словам, люди идут на другие переходы, где украинские и польские пограничники отработали схему пересечения границы.

"Людей или подсаживают в автомобили, или направляют автобус, заполняют автобус, который пересекает границу, автобус возвращается, подбирает вторую группу, пресекает границу. Это реально пограничники договорились", - пояснил министр.

Также он сказал, что МИД Украины работает с польской стороной над тем, чтобы решить "некоторые вопросы", которые возникают с польской стороны на пропускном пункте "Ягодин", чтобы увеличить его пропускную способность в сторону Украины.

Теги: #коронавирус #украинцы #польша #граница
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