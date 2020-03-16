Почти 1,8 тыс. человек за границей попросили помощи у МИД Украины, чтобы выехать из стран пребывания

По состоянию на понедельник, 16 марта, 1791 человек обратился в украинские посольства и консульства с просьбой помочь им выехать из стран пребывания, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на 9 часов у нас официально в посольствах и консульствах Украины зарегистрировались 1791 лицо, которые попросили помочь им выехать их стран их пребывания. Где-то будем собирать группы: то есть часть людей в Испании, часть в Португалии, - очевидно, что их надо свести в одну точку и вместе, как группу вывезти", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Министр подчеркнул, что будут использованы все возможности и модели, чтобы помочь украинским гражданам.

"Сейчас мы в очень тесном диалоге с Министерством инфраструктуры, с Государственной пограничной службой. Мы складываем полную картину, где кто из наших граждан находится, и анализируем, каким образом помочь им оттуда добраться в Украину", - добавил он.

По словам Кулебы, ищут наиболее разнообразные пути для возвращения украинцев на родину, в том числе рассматривается возможность вывоза людей самолетом, а также ведутся переговоры с партнерами, чтобы они разрешали транзит украинских граждан через свою территорию.