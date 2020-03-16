С лайнера "Grand Princess" эвакуировали еще 35 украинских граждан - Кулеба

В ближайшее время в киевском аэропорту "Борисполь" приземлится самолет с 35 гражданами Украины, эвакуированными с лайнера "Grand Princess", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас мы, например, ожидаем посадку борта, который привезет группу украинцев, которых мы смогли эвакуировать в сотрудничестве с Соединенными Штатами с круизного лайнера "Grand Princess", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Кулеба уточнил, что вернутся 35 граждан Украины.

"35 граждан прилетит с "Grand Princess" буквально с минуты на минуту должны сесть в Борисполе", - добавил он.

Как сообщалось, в четверг двое украинцев с круизного лайнера "Grand Princess" вернулись в Украину и находятся на обсервации. Всего на борту "Grand Princess" находилось 49 граждан Украины.