События

15:49 16.03.2020

Греция ввела обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну

1 мин читать

Греция ввела обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в страну вне зависимости от национальности, сообщает портал Greek Reporter в понедельник.

"Все прибывающие в Грецию отныне должны самоизолироваться на 14-дневный карантин. Вопрос о запрете въезда в страну пока не рассматривается", - пишет портал.

Со среды в Греции перестанут работать все магазины, кроме супермаркетов и аптек. Также продолжат деятельность банки, автозаправочные станции и службы доставки еды.

Греция уже отменила массовые мероприятия, закрыты бары, рестораны, спортзалы.

Всего в стране зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции, четыре человека скончались. Местные органы здравоохранения ожидают, что число инфицированных будет расти.

Теги: #греция #вирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:42 16.03.2020
Власти Греции закрывают все курорты и отели страны до 30 апреля из-за коронавируса

Власти Греции закрывают все курорты и отели страны до 30 апреля из-за коронавируса

11:00 15.03.2020
На Сейшельских островах выявили два случая заражения коронавирусом

На Сейшельских островах выявили два случая заражения коронавирусом

21:04 12.03.2020
Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем

Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем

22:52 09.03.2020
Более 15 тысяч человек заразились коронавирусом в Европе, более 500 умерли

Более 15 тысяч человек заразились коронавирусом в Европе, более 500 умерли

22:05 08.03.2020
Италия закупит 22 млн масок для защиты от коронавируса

Италия закупит 22 млн масок для защиты от коронавируса

16:22 08.03.2020
Эрдоган призвал власти Греции открыть границу и пустить нелегальных иммигрантов в Европу

Эрдоган призвал власти Греции открыть границу и пустить нелегальных иммигрантов в Европу

03:36 07.03.2020
В мире число инфицированных коронавирусом в пятницу превысило 100 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 20 тыс. – СМИ

В мире число инфицированных коронавирусом в пятницу превысило 100 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 20 тыс. – СМИ

08:46 06.03.2020
Сенат США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Сенат США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

02:23 06.03.2020
В мире число инфицированных коронавирусом превысило 97,3 тыс. человек, за пределами материкового Китая - почти 17 тыс.

В мире число инфицированных коронавирусом превысило 97,3 тыс. человек, за пределами материкового Китая - почти 17 тыс.

08:09 05.03.2020
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, были обследованы более 60 человек – первый замглавы КГГА

После 17 марта украинцы смогут попасть в страну на автомобиле и в пешем порядке

В Азовском море вторые сутки ищут пропавших без вести троих рыбаков

В Черновицкой области с подозрениями на COVID-19 были госпитализированы 30 человек

Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: за пределами Украины коронавирусом инфицированы 7 украинцев

Почти 1,8 тыс. человек за границей попросили помощи у МИД Украины, чтобы выехать из стран пребывания

С лайнера "Grand Princess" эвакуировали еще 35 украинских граждан - Кулеба

В распоряжении прокуратуры должна быть функция следствия - Давид Сакварелидзе

В канадской столице и ее пригородах зафиксировано более 140 заболевших коронавирусом

Иран преодолел пик коронавируса - Рухани

Во Львове введен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации – мэр

Венгрия закрывает границы из-за коронавируса

Киев обеспечен тестами на коронавирус, уже есть и дающие результаты по анализу слюны – первый замглавы КГГА

В Киеве не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, были обследованы более 60 человек – первый замглавы КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА