В канадской столице и ее пригородах зафиксировано более 140 заболевших коронавирусом

В столице Канады Оттаве и окружающей ее провинции Онтарио выявлено более 140 случаев заболевания коронавирусом, сообщили местные службы здравоохранения.

При этом указывается, что в провинции Онтарио за сутки зафиксировано 39 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самое большое увеличение за сутки. Только в Оттаве за 24 часа зафиксировано пять новых заболевших. Их общее количество в канадской столице достигло 10 человек.

Службы здравоохранения сообщают, что в целом на территории канадской провинции Онтарио, где расположена Оттава, выявлено уже 142 случая заболевания коронавирусом.

В одном из крупнейших канадских городов Монреале в провинции Квебек зафиксировано 39 заразившихся коронавирусом. Около 1,2 тыс. человек находятся под подозрением на заболевание, в то время как тесты еще 1,9 тыс. обратившихся за помощью показали отрицательные результаты.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего попросил о закрытии в провинции баров, кинотеатров, спортивных залов и лыжных курортов.

Как сообщалось, у супруги премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо был выявлен коронавирус. Премьер вместе с супругой помещены на карантин.

По последним данным, в Канаде зафиксировано более 200 случаев заражения COVID-19, а также один летальный исход.