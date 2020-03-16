Во Львове введен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации – мэр
По результатам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, сообщил на брифинге городской голова Львова Андрей Садовый.
"Принято решение о введении режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации", - сказал он.
По словам городского головы Львова, комиссия решила оставить открытыми в рабочем режиме продуктовые магазины, аптеки, магазинов детского питания и АЗС. В специальном режиме будут функционировать банковские и почтовые отделения, а также СТО и магазины ритуальных услуг.
Согласно решению, должна быть приостановлена работа учреждения общественного питания, торгово-развлекательных центров, парикмахерских и салонов красоты, бассейнов и саун. Также городские власти примут меры для ликвидации стихийной торговли в городе.
Запрещено предоставление стоматологических услуг на время карантина, кроме неотложных случаев.
Садовый призвал жителей города максимально ограничить передвижение по городу, в том числе и использование общественного транспорта.