Во Львове введен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации – мэр

По результатам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, сообщил на брифинге городской голова Львова Андрей Садовый.

"Принято решение о введении режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации", - сказал он.

По словам городского головы Львова, комиссия решила оставить открытыми в рабочем режиме продуктовые магазины, аптеки, магазинов детского питания и АЗС. В специальном режиме будут функционировать банковские и почтовые отделения, а также СТО и магазины ритуальных услуг.

Согласно решению, должна быть приостановлена работа учреждения общественного питания, торгово-развлекательных центров, парикмахерских и салонов красоты, бассейнов и саун. Также городские власти примут меры для ликвидации стихийной торговли в городе.

Запрещено предоставление стоматологических услуг на время карантина, кроме неотложных случаев.

Садовый призвал жителей города максимально ограничить передвижение по городу, в том числе и использование общественного транспорта.