В Киеве не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, были обследованы более 60 человек – первый замглавы КГГА

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворознюк сообщил, что в столице Украины пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

"Зафиксированы ли случаи коронавируса в городе Киеве? Не зафиксированы. Мы провели, вместе с частными клиниками, более 60 обследований на коронавирус – на сегодняшний день случаев не зафиксировано", - сказал он на брифинге в понедельник.