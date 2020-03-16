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14:39 16.03.2020

Минздрав Швейцарии рекомендует быть осторожными с препаратами ибупрофена при коронавирусе

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Федеральное ведомство по здравоохранению Швейцарии не имеет научных данных о том, что препараты ибупрофена якобы оказывают негативное влияние на ход заболевания при заражении коронавирусом, но советует, тем не менее, "быть осторожными".

"В настоящее время нет однозначных указаний на то, что медикаменты такого рода ухудшают ход заболевания. В единичных случаях было сделано наблюдение, что они ведут к более тяжелому протеканию болезни. Это, однако, не доказано. Исследования в этом отношении идут", - сообщает министерство.

В этой связи гражданам рекомендуют "быть осторожными" с препаратами на основе ибупрофена.

"Для снижения температуры при заболевании пользуйтесь лучше медикаментами на основе парацетамола. Если вы используете ибупрофен в рамках долгосрочного решения - не отменяйте его и проконсультируйтесь с лечащим врачом", - рекомендует министерство.

В немецкоязычном сегменте интернета курсирует голосовое сообщение в WhatsApp, согласно которому якобы ибупрофен ускоряет ход заболевания. Автор сообщения ссылается на сотрудника "университетской клиники Вены". Медицинский университет Вены называет эти сообщения "фейковыми".

"В настоящее время в различных социальных сетях курсируют текстовые и голосовые сообщения о якобы результатах исследований симптомов коронавируса "университетской клиники Вены". Медицинский университет Вены четко указывает на то, что речь идет о фейковых новостях, которые никак не связаны с университетом", - говорится на сайте учебного заведения.

Теги: #швейцария #коронавирус
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