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14:32 16.03.2020

"Укрзализныця" приостанавливает движение пригородных поездов через госграницу

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"Укрзализныця" приостанавливает движение пригородных поездов через госграницу

"Укрзализныця" приостанавливает движение пригородных поездов через государственную границу в целях предупреждения распространения на территории Украины коронавирусной инфекции Covid-19.

"Укрзализныця" приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, курсирующих через государственную границу", - сообщает компания на сайте в понедельник.

Соответственно, отменены электрички, курсирующие через границу с Беларусью: Ковель–Выжва-Ковель, Выжва–Хотислав-Выжва и Гомель-Сновск-Гомель.

Ограничен маршрут электричек Ковель-Хотислав-Ковель по станции "Заболотье", Сарны-Горынь-Здолбунов по станции "Удрицк", Брест-Заболотье-Брест по станции "Хотислав", Барановичи-Удрицк-Барановичи по станции "Горынь" и Чернигов-Йолча-Чернигов по станции "Неданчичи".

Курсирование электричек по маршруту Львов-Госкордон-Львов ограничено по станции "Мостиска2".

Отменено также курсирование электропоездов по маршрутам Рени–Этулия–Рени, Кишинев-Одесса-Кищинев, Черновцы-Ларга-Черновцы и Черновцы-Сокыряны-Черновцы.

Как сообщалось, сейчас в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., поправились более 76,8 тыс. Человек.

В 00.00 16 марта Украина временно закрывает около сотни пунктов пропуска и временно запрещает въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса Covid-19.

Теги: #коронавирус #укрзализныця
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