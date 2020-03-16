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14:11 16.03.2020

В Сумах с 17 марта прекращают работу заведения общественного питания и торговые центры – городской голова

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В Сумах с 17 марта прекращают работу заведения общественного питания и торговые центры – городской голова

В Сумах вводятся ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующее решение было принято городской комиссией по чрезвычайным ситуациям, сообщил городской голова Александр Лысенко.

"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение с завтрашнего дня прекратить работу развлекательных заведений, заведений общественного питания, торговых центров, любых детских студий и кружков частной собственности в Сумах. Ограничения будут действовать на период карантина, то есть до 3 апреля", - написал он на своей странице в Facebook.

Уточняется, что продовольственные магазины, аптеки, больницы и АЗС будут работать в обычном режиме.

Лысенко также обратился к Антимонопольному комитету с просьбой отслеживать и регулировать цены на лекарства и продукты питания.

Горожан попросили отнестись всерьез к карантинным мерам и ограничить перемещение по городу.

"Мы раскрыли резервный фонд для расширения возможностей приобретения средств защиты медперсонала, средств предотвращения распространения инфекции, аппаратов ИВЛ", - добавил Лысенко.

Мэр уточнил, что по состоянию на 16 марта в городе нет официально подтвержденных случаев заболевания.

Теги: #коронавирус #сумы
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