УИНП подготовили подборку своих материалов "для полезного времяпрепровождения" на период карантина

Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил подборку своих материалов, с которыми предлагает ознакомиться на период карантина и ограничения массовых мероприятий в рамках борьбы с распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"Эту неделю мы начинаем со многими ограничениями. Пока Министерство здравоохранения Украины информирует, как каждый из нас может предотвратить распространение Covid-19, мы подготовили подборку материалов, которая поможет полезно провести время на период карантина и ограничения массовых мероприятий", - говорится в сообщении пресс-службы Института.

В частности, в ведомстве поделились ссылками на свои ресурсы, где можно найти в электронном формате все книги, изданные УИНП, просмотреть он-лайн 32 выставки Института, шесть выпусков программы "ИстФакт" и другой видеоконтент на YouTube-канале Института.

Также УИНП посоветовал к прочтению книгу историка Сергея Плохия "Врата Европы".

"И главное помните: в турбулентные времена важное сохранять спокойствие и быть человечными", - отметили в Институте нацпамяти.

Более детально с информацией можно ознакомиться на официальной странице УИНП в социальной сети Facebook.