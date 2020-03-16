В Азовском море вторые сутки ищут пропавших без вести троих рыбаков

Поиск троих рыбаков, которые ушли в Азовское море на деревянном баркасе в субботу, 14 марта, после чего пропали без вести, продолжается уже вторые сутки.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, в минувшую субботу утром трое рыбаков отчалили от берега в районе санатория "Бердянск", после чего связь с ними была утеряна. В воскресенье спасатели ГСЧС приступили к поискам пропавших.

К поисковой операции привлечен вертолет Ми-8, который уже обследовал 900 кв.км. Азовского моря. Также в поиске рыбаков задействованы катера и рыболовецкие суда разных ведомств, личный состав Вооруженных сил Украины, пограничного отряда, морского спасательно-координационного центра, а также спасательно-водолазная служба. Поисковая операция продолжается.