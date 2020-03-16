В законопроекте по коронавирусу предусмотрели возможность местных властей ограничить работу общественного транспорта - Радуцкий

Одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу станет предоставление возможности местным властям ограничивать работу общественного транспорта, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Я за то, чтобы вообще был запрещен в местах, где будет объявлено чрезвычайное положение, общественный транспорт. Продуктовые магазины и аптеки есть в местах проживания - транспорт тут не нужен", - заявил Радуцкий в понедельник на брифинге в Верховной Раде.

Однако председатель парламентского комитета также уточнил, что есть предприятия по производству товаров первой необходимости, на которые людей нужно отвозить на работу, и этот вопрос необходимо решить местным властям.

"С другой стороны, заводы по производству молока и хлеба должны работать. Некоторым из них нужно ехать, поэтому местные власти будут разрабатывать эти маршруты. Я за то, чтобы это было, как в давние времена - развозкой, когда у завода есть автобус, возможно предоставлений местной властью, и с его помощью людей доставляют на работу", - добавил депутат.

Радуцкий подчеркнул, что решение о формате ограничения работы общественного транспорта будут принимать местные власти.