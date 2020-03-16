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13:03 16.03.2020

Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства

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Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства

Печерский районный суд Киева отказал экс-президенту Украины Виктору Януковичу в удовлетворении иска к бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко о защите чести и достоинства.

"Печерский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска Януковича к Луценко о защите чести достоинства и деловой репутации", - написала на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

Она разместила скан-копию решения суда, в котором, в частности, значится, что это резолютивная часть решения, принятого 13 марта 2020 года.

Адвокаты Януковича подали иск в суд о защите чести и достоинства, когда Оболонский райсуд Киева рассматривал дело о госизмене Януковича.

Поводом для подачи В.Януковичем данного иска стало то, что Ю.Луценко 23 мая 2018 года на Генеральной ассамблее ООН заявил о присвоении В.Януковичем и другими лицами более $40 млрд и о возвращении в госбюджет Украины $1,5 млрд.

Данный иск поступил в Печерский суд 23 июня 2018 года.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Теги: #луценко #суд #янукович
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