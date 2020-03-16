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13:01 16.03.2020

Украинцев призывают оплачивать счета за коммунальные услуги дистанционно

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Украинцев призывают оплачивать счета за коммунальные услуги дистанционно

Министерство социальной политики Украины призывает граждан дистанционно оплачивать полученные счета за жилищно-коммунальные услуги.

"Для оплаты жилищно-коммунальных услуг не обязательно лично посещать соответствующие отделения банков и "Укрпошту", создавая очереди и скопления людей", - сказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Киеве в понедельник.

Замминистра отметил, что по состоянию на сегодня существует несколько вариантов оплаты услуг, которые позволяют сделать это дистанционно, в частности, используя личные кабинеты и Интернет-банкинг.

"Обращаемся к родным и близким пенсионеров, лицам преклонного возраста и маломобильной категории населения с просьбой помочь вашим бабушкам, дедушкам, отцам и матерям разобраться и оплатить коммунальные услуги без посещения банковских учреждений и отделений "Укрпошты", или сделать это за них", - добавил замминистра.

Он подчеркнул, что для одиноких граждан, которые находятся на обслуживании в территориальных центрах социального обслуживания, помощь по оплате счетов будут осуществлять социальные работники, которые уже получили соответствующие инструкции.

Также в Минсоцполитики проинформировали, что на сегодня около 2/3 получателей пенсий и социальных выплат получают их при помощи пересчета на банковские карты, поэтому изменения механизма и сроках выплат для этой категории не предусматривается.

Отмечается, что почти треть получателей, в частности, маломобильные лица, получают выплаты через отделения "Укрпошты" и через непосредственную доставку домой.

"На данный момент такие выплаты также осуществляются в соответствии к определенным графикам. Сотрудники "Укрпошты" работают в обычном режиме", - подчеркнул Музыченко.

Теги: #минсоцполитики #коронавирус #оплата #жку
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