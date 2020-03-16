Минцифры переводит часть своих сотрудников на дистанционную работу

Министерство цифровой трансформации Украины переводит часть своих сотрудников на дистанционную работу для предотвращения распространения коронавируса.

"В Украине 11 марта Кабмин принял решение о введении трехнедельного карантина по всей территории страны. В частности, в рекомендациях говорится о предоставлении возможности работать дистанционно. На собственном примере, Министерство цифровой трансформации частично переходит на дистанционную работу", - указано в сообщении, обнародованном на странице Минцифры в Facebook в понедельник.

При этом ведомство отмечает, что для его сотрудников – это не проблема, "поскольку с первых дней министерство работает, используя современные технологии".