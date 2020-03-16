Крупнейший сервис по доставке продуктов из супермаркетов перегружен, интернет-магазины свободно доставляют заказы

Крупнейший сервис доставки продуктов из гипермаркетов Zakaz.Ua перегружен как в столице, так и в регионах, отмечается на сайте компании.

По состоянию на 12:00 в понедельник, в Киеве через Zakaz.Ua можно заказать доставку из "Ашана" начиная с вечера 21 марта, из "МегаМаркета" – с утра 21 марта, из "Новуса" – с середины дня 21 марта. Доставка из магазинов Metro до субботы включительно, возможны задержки с доставкой, отсутствие некоторых продуктов.

Аналогичная ситуация наблюдается также и по доставке в регионы – помимо столицы сервис работает в Днепре, Харькове, Львове, Одессе, Виннице, Запорожье и Житомире.

При этом интернет-супермаркет "Такфур" с доставкой продуктов питания на дом в Киеве и области продолжает работать с доставкой "на завтра", также доступна оперативная доставка за три часа.

Интернет-супермаркет Produktoff также работает с доставкой "на завтра" в столице, Днепре и Харькове, в Одессе доступна опция доставки "день в день".

Как сообщалось, с 17 марта в Киеве ужесточаются меры по пресечению распространения коронавируса: максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан, работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары, торговые центры. Временно приостанавливается работа спортивных комплексов и залов, заведений бытового обслуживания населения, СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны, а также развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Сохраняется ограничение на проведение массовых мероприятий.

Продолжат работать АЗС, банки и банкоматы, продуктовые магазины и аптеки.

Использование общественного транспорта также не ограничивается, однако киевлян призывают не передвигаться по городу без крайней необходимости. Пассажиров метро просят пользоваться медицинскими масками.

По состоянию на 16 марта в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., поправились более 76,8 тыс. человек.