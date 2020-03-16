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12:49 16.03.2020

Подтверждений передачи коронавируса COVID-19 через пищу - нет

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Европейский орган по безопасности пищевых продуктов (EFSA) сообщил, что сейчас нет подтверждений того, что пищевые продукты могут быть источником или путем передачи коронавируса COVID-19.

Согласно сообщению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в понедельник, такие выводы сделаны представителями EFSA по результатам изучения вспышек родственных вирусных заболеваний (SARS-CoV и MERS-CoV).

"В то же время важно подчеркнуть, что соблюдение гигиенических требований при обращении с пищевыми продуктами является основой для обеспечения их безопасности как для производителей и заведений общественного питания, так и для потребителей", - отмечается в сообщении министерства.

EFSA (Europian Food Safety Authority) - Европейский орган по безопасности пищевых продуктов был создан в 2002 году после ряда продовольственных кризисов в конце 1990-х, чтобы стать источником научных советов и сообщений о рисках, связанных с пищевой цепи.

EFSA оказывает поддержку Европейской Комиссии, Европейскому парламенту и членам ЕС с целью принятия эффективных и своевременных решений по обеспечению здоровья европейских потребителей пищевых продуктов.

Теги: #коронавирус #заражение
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