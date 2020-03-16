В Николаеве с 17 марта приостанавливают работу все магазины и рынки, кроме продуктовых, и другие объекты общего пользования

Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение №65р "О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в городе Николаеве, в целях предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавируса COVID-19".

"17 марта 2020 г. с 00.00 временно остановить работу… объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в. Николаеве, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер", - говорится в распоряжении мэра Николаева, размещенном на сайте Николаевского горсовета в понедельник.

Так, согласно документу, приостанавливается работа всех магазинов (кроме продуктовых и аптек), торгово-развлекательных центров, строительных рынков и других (кроме продуктовых).

Приостанавливается также работа кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений; детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных, зоопарка; фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов; ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов и тому подобное; других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Кроме того, согласно документу, отменяется до особого распоряжения городского головы и прекращения ограничительных мер проведения служебного и личного приема граждан Николаевским городским головой, секретарем городского совета, первым заместителем городского головы, заместителями городского головы, управляющим делами исполнительного комитета Николаевского городского совета, а также в исполнительных органах Николаевского городского совета и подведомственных им коммунальных учреждениях, предприятиях и организациях.

Руководители заведений, учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также других субъектов предпринимательской деятельности будут предупреждены о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения в соответствии с действующим законодательством Украины.

Мэр Никлаева также поручил заместителям городского головы обеспечить оперативное информирование предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и подчинения, которые относятся к сфере их компетенции в соответствии с распределением обязанностей.

Департаменту городского головы Николаевского городского совета поручено обеспечить широкое анонсирование и освещение информации о временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Николаеве, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, с привлечением электронных и печатных средств массовой информации.