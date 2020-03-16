События

12:46 16.03.2020

В Николаеве с 17 марта приостанавливают работу все магазины и рынки, кроме продуктовых, и другие объекты общего пользования

2 мин читать
В Николаеве с 17 марта приостанавливают работу все магазины и рынки, кроме продуктовых, и другие объекты общего пользования

Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение №65р "О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в городе Николаеве, в целях предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавируса COVID-19".

"17 марта 2020 г. с 00.00 временно остановить работу… объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в. Николаеве, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер", - говорится в распоряжении мэра Николаева, размещенном на сайте Николаевского горсовета в понедельник.

Так, согласно документу, приостанавливается работа всех магазинов (кроме продуктовых и аптек), торгово-развлекательных центров, строительных рынков и других (кроме продуктовых).

Приостанавливается также работа кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений; детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных, зоопарка; фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов; ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов и тому подобное; других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Кроме того, согласно документу, отменяется до особого распоряжения городского головы и прекращения ограничительных мер проведения служебного и личного приема граждан Николаевским городским головой, секретарем городского совета, первым заместителем городского головы, заместителями городского головы, управляющим делами исполнительного комитета Николаевского городского совета, а также в исполнительных органах Николаевского городского совета и подведомственных им коммунальных учреждениях, предприятиях и организациях.

Руководители заведений, учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также других субъектов предпринимательской деятельности будут предупреждены о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения в соответствии с действующим законодательством Украины.

Мэр Никлаева также поручил заместителям городского головы обеспечить оперативное информирование предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и подчинения, которые относятся к сфере их компетенции в соответствии с распределением обязанностей.

Департаменту городского головы Николаевского городского совета поручено обеспечить широкое анонсирование и освещение информации о временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Николаеве, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, с привлечением электронных и печатных средств массовой информации.

Теги: #коронавирус #николаев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:37 16.03.2020
Portmone.com возвращает клиентам комиссию за зарубежные денежные переводы в связи с карантином

Portmone.com возвращает клиентам комиссию за зарубежные денежные переводы в связи с карантином

13:36 16.03.2020
Облгазы и облэерго не будут отключать потребителей за неуплату услуг в период карантина – Герус

Облгазы и облэерго не будут отключать потребителей за неуплату услуг в период карантина – Герус

13:30 16.03.2020
Медицинские маски стали наиболее популярным товаром для контрабанды - Нефьодов

Медицинские маски стали наиболее популярным товаром для контрабанды - Нефьодов

13:28 16.03.2020
Эксперты предупреждают о крупнейшем в истории падении спроса на нефть

Эксперты предупреждают о крупнейшем в истории падении спроса на нефть

13:25 16.03.2020
В Черновицкой области с подозрениями на COVID-19 были госпитализированы 30 человек

В Черновицкой области с подозрениями на COVID-19 были госпитализированы 30 человек

13:18 16.03.2020
Медперсонал, работающий с зараженными коронавирусом, получит надбавку в 200% к зарплате - Радуцкий

Медперсонал, работающий с зараженными коронавирусом, получит надбавку в 200% к зарплате - Радуцкий

13:01 16.03.2020
Украинцев призывают оплачивать счета за коммунальные услуги дистанционно

Украинцев призывают оплачивать счета за коммунальные услуги дистанционно

12:52 16.03.2020
Минцифры переводит часть своих сотрудников на дистанционную работу

Минцифры переводит часть своих сотрудников на дистанционную работу

12:50 16.03.2020
Крупнейший сервис по доставке продуктов из супермаркетов перегружен, интернет-магазины свободно доставляют заказы

Крупнейший сервис по доставке продуктов из супермаркетов перегружен, интернет-магазины свободно доставляют заказы

12:49 16.03.2020
Подтверждений передачи коронавируса COVID-19 через пищу - нет

Подтверждений передачи коронавируса COVID-19 через пищу - нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновицкой области с подозрениями на COVID-19 были госпитализированы 30 человек

Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства

Крупнейший сервис по доставке продуктов из супермаркетов перегружен, интернет-магазины свободно доставляют заказы

Киев ужесточает ограничительные меры в рамках пресечения распространения коронавируса

Возле Трускавца образовалась новая карстовая яма площадью около 7,5 тыс кв м

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства

Грузия с 18 марта закрывает границы для въезда всех иностранцев из-за коронавируса

Во Львовской инфекционной больнице находятся 8 пациентов с подозрением на коронавирус

В Черновцах вечером закрываются общепиты и часть магазинов, мэр призвал жителей без нужды не покидать дома

В Запорожье объявлен карантин

Суммарно 170 украинцев уже вернулись домой из Китая и Италии - Мининфраструктуры

Киев ужесточает ограничительные меры в рамках пресечения распространения коронавируса

Киевский метрополитен работает в обычном режиме, проводится дезинфекция станций и поездов

Злоумышленники пытались вывезти из Украины 50 тыс медицинских масок - Офис генпрокурора

Консульские зарубежные учреждения Украины временно прекратили выдачу виз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА