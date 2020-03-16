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12:44 16.03.2020

Во Львовской инфекционной больнице находятся 8 пациентов с подозрением на коронавирус

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Восемь пациентов с подозрением на заболевание острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, находятся в настоящее время во Львовской инфекционной больнице, сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

"Восемь человек с подозрением на коронавирус находятся на лечении в областной инфекционной больнице. Результаты анализов будут примерно через два дня", - сказал Васько на брифинге в понедельник.

По его словам, в их числе пятеро жителей Львова, два жителя Дрогобычского района и один из Перемышлянского района Львовской области.

Также Васько сообщил, что с понедельника, 16 марта, все медицинские учреждения области переведены на карантин, приостановлена плановая госпитализация и плановое лечение больных. "Плановое предоставление медицинской помощи и плановая госпитализация приостановлены. Включительно с предоставлением платных услуг, в частности, профосмотров. Все пациенты, которых можно выписать из стационара, будут выписаны", - сказал он.

Кроме того руководитель департамента здравоохранения попросил жителей области не вызывать без реальной нужды машины скорой помощи. "Бригады неотложной помощи работают в усиленном режиме – нагрузка по числу вызовов возросла вдвое. Поэтому просимо без крайней нужды не вызывать бригады скорой помощи", - сказал он.

По словам Васько, жители Львовской области, обнаружившие у себя симптомы ОРВИ, должны в телефонном режиме проконсультироваться со своим семейным врачом.

Теги: #коронавирус #львовская_область
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