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12:10 16.03.2020

В Запорожье объявлен карантин

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В Запорожье объявлен карантин

В Запорожье объявлен карантин, в рамках которого приостанавливается работа объектов общественного пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек, сообщил мэр Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

Он заявил, что Запорожье идет на карантин, хотя в городе пока нет ни одного заболевшего острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Решением городского головы для предупреждения распространения заболевания в Запорожье временно приостанавливается работа всех магазинов, кроме продуктовых и аптек, кинотеатров, музеев, библиотек, кафе, ресторанов, фитнес-клубов, бассейнов, торгово-развлекательных центров, всех рынков и т.д. При этом отмечается, что коммунальный общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Также Буряк обратился к горожанам ограничить перемещение по городу и по возможности работать и оставаться в свободное время дома.

Для борьбы с распространением коронавируса в бюджете Запорожья дополнительно предусмотрено 100 млн.грн.

Теги: #коронавирус #запорожье
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