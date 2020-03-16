Суммарно 170 украинцев уже вернулись домой из Китая и Италии - Мининфраструктуры

Суммарно 170 украинцев эвакуированы домой с начала карантинных мер в феврале-марте 2020 года, указано в сообщении в Telegram-канале Министерства инфраструктуры Украины.

По данным Мининфраструктуры, 45 украинцев эвакуированы из Китая 20 февраля, двое вернулись домой с лайнера Grand Princess12 марта и 123 украинца вернулись из Италии 15 марта.

Как сообщалось, сейчас в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., поправились более 76,8 тыс. человек.

В 00:00 16 марта Украина временно закрыла около сотни пунктов пропуска и временно запрещает въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.