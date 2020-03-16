Киевский метрополитен работает в обычном режиме, проводится дезинфекция станций и поездов

Киевский метрополитен работает в обычном режиме, внедрен режим усиленной дезинфекции.

Как сообщается в Telegram-канале КП "Киевский метрополитен", дезинфекция на станциях проводится два раза в день (пол, поручни эскалаторов, кассовые окна, ручки дверей). Дезинфекция поездов проводится перед выдачей на линию в депо.

Используемые дезинфицирующие средства - "Тентамин", "Тентамин+", "Биолонг", "Антихлор".

Кроме того, в сообщении отмечается, что сотрудникам метро, которые непосредственно контактируют с пассажирами, рекомендовано масочный режим. Машинисты в свою очередь проходят осмотр перед сменой.

Для пассажиров размещена информация в каждом вестибюле с рекомендациями Минздрава. Проводится аудиоинформирование касательно рекомендационного масочного режима.