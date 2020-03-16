Злоумышленники пытались вывезти из Украины 50 тыс медицинских масок - Офис генпрокурора

В Волынской области, в пограничном пункте пропуска "Ягодин" правоохранители пресекли попытку вывоза из Украины 50 тысяч медицинских масок, сообщает Офис генпрокурора.

"Прокуроры Ковельской местной прокуратуры Волынской области совместно с таможенниками и пограничниками на территории пункта пропуска "Ягодин" задержали автомобиль, в котором обнаружили 50 тысяч респираторных масок", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напоминают, что запрет вывоза такого груза установлен постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года в рамках мер по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшего тяжкие последствия (ч.2 ст.364-1 УК Украины). Сейчас решается вопрос ареста изъятого груза", - подчеркивается в сообщении.