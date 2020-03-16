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10:58 16.03.2020

Более 50 иностранцев не пустили в Украину в понедельник в связи с мерами по борьбе с коронавирусом

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Более 50 иностранцев не пустили в Украину в понедельник в связи с мерами по борьбе с коронавирусом

Более 50 иностранцев не пропустили на въезд в Украину в понедельник в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины, которым временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, за исключением отдельных категорий.

"С 00.00 до 8:00 16 марта более полусотни иностранцев не пропущено на въезд в Украину", - сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины в понедельник.

Сообщается, что в течение последних суток пограничники оформили в пунктах пропуска на государственной границе более 140 тыс. человек, в т. ч. на въезд проследовало 85 тыс. человек, на выезд из Украины - 58 тыс. граждан. В КПВВ в районе проведения ООС в обоих направлениях пропущено около 55 тыс. человек, на административной границе с Автономной Республикой Крым - 4,7 тыс. граждан.

Кроме того, в воскресенье пограничники провели температурный скрининг почти 120 тыс. человек.

В Госпогранслужбе напомнили, что с 00.00 16 марта 2020 года временно закрыто около сотни пунктов пропуска (контроля), еще на почти полсотни пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение. Ограничение пропускных операций на государственной границе Украины введено в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Теги: #госпогранслужба #коронавирус
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