Елена и Виктор Пинчук передадут 10 аппаратов искусственной вентиляции легких в украинские больницы

Благотворительные Фонды Виктора Пинчука и Елены Пинчук передадут в больницы Украины 10 новейших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в связи с распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает в понедельник пресс-служба Фонда Виктора Пинчука.

"Учитывая рекомендации Министерства здравоохранения Украины, аппараты поступят в больницы тех регионов Украины, которые могут иметь наибольшую потребность, а именно: по одному аппарату ИВЛ будет направлено в больницы Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской и Черновицкой областей, и три аппарата - в больницы Киева… Медицинское оборудование уже находится в Украине и в ближайшие дни будет установлено в больницах", - говорится в сообщении.

Специальные аппараты ИВЛ является ключевым элементом в лечении пациентов с коронавирусом, имеющих тяжелые осложнения дыхательной системы и нуждаюшихся в госпитализации.