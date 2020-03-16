События

10:54 16.03.2020

Киев выделит 10 млн грн на закупку медицинских масок - Кличко

1 мин читать
Киев выделит 10 млн грн на закупку медицинских масок - Кличко

Киевские власти выделяют 10 млн грн из резервного фонда городского бюджета на закупку медицинских масок, сообщил городской голова Виталий Кличко

"В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация", - написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, на заседании Кабинета министров 11 марта было принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

13 марта в СНБО сообщили, что разрешили использовать 10 млн хирургических масок, которые находятся на складах в регионах.

Теги: #киев #маски #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:51 16.03.2020
Киев ужесточает ограничительные меры в рамках пресечения распространения коронавируса

Киев ужесточает ограничительные меры в рамках пресечения распространения коронавируса

11:50 16.03.2020
Киевский метрополитен работает в обычном режиме, проводится дезинфекция станций и поездов

Киевский метрополитен работает в обычном режиме, проводится дезинфекция станций и поездов

11:36 16.03.2020
Злоумышленники пытались вывезти из Украины 50 тыс медицинских масок - Офис генпрокурора

Злоумышленники пытались вывезти из Украины 50 тыс медицинских масок - Офис генпрокурора

23:02 15.03.2020
Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства - Кулеба

Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства - Кулеба

22:11 14.03.2020
Марш по случаю Дня добровольца прошел в Киеве без грубых эксцессов и завершился у посольства РФ

Марш по случаю Дня добровольца прошел в Киеве без грубых эксцессов и завершился у посольства РФ

11:49 14.03.2020
В Киеве на Михайловской площади собираются участники марша по случаю Дня добровольца

В Киеве на Михайловской площади собираются участники марша по случаю Дня добровольца

07:39 14.03.2020
Кличко: Мы начинаем капитальный ремонт дорог исторической части города - старого Подола

Кличко: Мы начинаем капитальный ремонт дорог исторической части города - старого Подола

03:47 14.03.2020
Кличко: К лету планируем завершить все работы на Шулявском путепроводе

Кличко: К лету планируем завершить все работы на Шулявском путепроводе

14:07 13.03.2020
Злоумышленники пытались вывезти из Украины 1,5 тонны медицинских масок

Злоумышленники пытались вывезти из Украины 1,5 тонны медицинских масок

13:24 13.03.2020
Кличко призвал Мининфраструктуры закрыть авиасообщение со странами, где распространяется Covid-19

Кличко призвал Мининфраструктуры закрыть авиасообщение со странами, где распространяется Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев ужесточает ограничительные меры в рамках пресечения распространения коронавируса

Возле Трускавца образовалась новая карстовая яма площадью около 7,5 тыс кв м

В Украине лабораторно подтверждены еще два новых случая Covid-19 в Черновицкой области - ЦОЗ

КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели – Луганская обладминистрация

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое боевые поражения – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Суммарно 170 украинцев уже вернулись домой из Китая и Италии - Мининфраструктуры

Консульские зарубежные учреждения Украины временно прекратили выдачу виз

Более 50 иностранцев не пустили в Украину в понедельник в связи с мерами по борьбе с коронавирусом

Елена и Виктор Пинчук передадут 10 аппаратов искусственной вентиляции легких в украинские больницы

Коронавирус выявили во всех провинциях Канады

Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат - Белый дом

В Харькове неизвестные подорвали банкомат и забрали деньги - полиция

Возле Трускавца образовалась новая карстовая яма площадью около 7,5 тыс кв м

Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев смерти из-за коронавируса, 16 новых случаев заболевания - Госкомздрав КНР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА