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10:33 16.03.2020

В Харькове неизвестные подорвали банкомат и забрали деньги - полиция

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В Харькове в ночь на воскресенье неизвестные подорвали банкомат, расположенный на первом этаже жилого многоэтажного дома по Слатовскому шоессе и забрали деньги.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о взрыве поступила около 3:00.

"В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что банкомат был взорван при помощи самодельного взрывного устройства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает меры, чтобы установить причастных к преступлению и задержать их.

Теги: #подрыв #банкомат #харьков
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