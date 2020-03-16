События

10:15 16.03.2020

Возле Трускавца образовалась новая карстовая яма площадью около 7,5 тыс кв м

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Возле Трускавца образовалась новая карстовая яма площадью около 7,5 тыс кв м

Карстовая яма площадью около 7 тыс. 500 квадратных метров и глубиной около 100 метров образовалось в воскресенье между городами Стебник и Трускавец Львовской области, сообщает пресс-служба Дрогобычского городского совета.

"Утром 15 марта возле Стебника и Трускавца образовалось новая яма, возле старой. Почва продолжает сползать…. По состоянию на 16:00 диаметр ямы составляет около 150 метров, а глубина до 100 метров", - указано в сообщении.

В горсовете уточнили, что провал образовался на расстоянии около 150 метров от другой карстовой ямы, появившейся в сентябре 2017 года. Ее диаметр составляет 200 метров, а глубина – 50.

Провалы образовались в границах горного отвода рудника №2 Стебницкого горно-химического предприятия "Полиминерал".

Доступ к провалу перекрыт, на месте работают сотрудники ГСЧС, члены специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям и технико-экологической безопасности, геологи, полиция.

Теги: #трускавец #яма #львовская_область
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