События

10:14 16.03.2020

Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

2 мин читать
Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

 Сотрудники Секретариата ООН с 16 марта и до 12 апреля из-за распространения коронавируса будут работать удаленно, если в их присутствии не будет острой необходимости, заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я принял решение о том, что с понедельника 16 марта и по воскресенье 12 апреля 2020 года все сотрудники (Секретариата ООН - ИФ) будут работать дистанционно, кроме тех случаев, когда их физическое присутствие в здании требуется для выполнения принципиально важной работы", - говорится в заявлении генсекретаря.

Отмечается, что "через три недели ООН произведет оценку необходимости поддержания или сокращения нынешнего уровня числа сотрудников в здании".

В заявлении подчеркивается, что ООН при этом не прекращает свою работу.

"Сотрудники штаб-квартиры продолжат предоставлять необходимую поддержку деятельности наших представительств и миссий на земле, а также процессу межгосударственного взаимодействия", - заявил Гутерриш.

На прошлой неделе постпредство Филиппин при ООН в Нью-Йорке сообщило, что одна из сотрудниц миссии заболела коронавирусом. В письме миссии отмечалось, что диппредставительство в связи с этим было закрыто, а сотрудникам дано распоряжение соблюдать карантин. "Мы предполагаем, что все мы были заражены", - подчеркивалось в сообщении.

14 марта несколько источников в штаб-квартире Организации сообщили "Интерфаксу", что более 50 дипломатических миссий при ООН в Нью-Йорке полностью или частично перешли на дистанционный режим работы из-за вспышки коронавируса.

По словам одного из собеседников агентства, "в свете информации о первом случае заражения в дипкорпусе и последовавших решений генсекретаря ООН, касающихся отмены мероприятий и введения мер предосторожности из-за распространения коронавируса, представительства государств при Организации одно за одним стали отправлять своих сотрудников домой".

"На настоящий момент известно о как минимум 53 миссиях, частично или даже полностью перешедших на удаленный режим работы. Есть основания предполагать, что соответствующие меры в скором времени примет подавляющее большинство постпредств", - сказал другой источник.

В городе Нью-Йорк на настоящий момент зафиксировано 154 случая заболевания коронавирусом.

Теги: #коронавирус #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:14 16.03.2020
В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев смерти из-за коронавируса, 16 новых случаев заболевания - Госкомздрав КНР

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев смерти из-за коронавируса, 16 новых случаев заболевания - Госкомздрав КНР

10:12 16.03.2020
Wizz Air до 31 марта приостанавливает выполнение перелетов на украинских маршрутах

Wizz Air до 31 марта приостанавливает выполнение перелетов на украинских маршрутах

10:11 16.03.2020
Цены на билеты выросли в автоматическом режиме из-за роста спроса - МАУ

Цены на билеты выросли в автоматическом режиме из-за роста спроса - МАУ

10:10 16.03.2020
"Vodafone Украина" начисляет по 100 грн на счета клиентов в роуминге

"Vodafone Украина" начисляет по 100 грн на счета клиентов в роуминге

10:09 16.03.2020
Во Франции из-за коронавируса работают только жизненно важные торговые точки, аптеки и банки

Во Франции из-за коронавируса работают только жизненно важные торговые точки, аптеки и банки

10:07 16.03.2020
В Испании запретили жителям без веских причин выходить на улицу - СМИ

В Испании запретили жителям без веских причин выходить на улицу - СМИ

10:06 16.03.2020
Президент Казахстана объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

Президент Казахстана объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

10:03 16.03.2020
В Украине лабораторно подтверждены еще два новых случая Covid-19 в Черновицкой области - ЦОЗ

В Украине лабораторно подтверждены еще два новых случая Covid-19 в Черновицкой области - ЦОЗ

09:50 16.03.2020
Минздрав призвал украинцев по возможности не выходить из дома из-за карантина

Минздрав призвал украинцев по возможности не выходить из дома из-за карантина

09:47 16.03.2020
Из Хорватии вернулись две группы украинцев, задержавшиеся там из-за отмены рейсов – посол

Из Хорватии вернулись две группы украинцев, задержавшиеся там из-за отмены рейсов – посол

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возле Трускавца образовалась новая карстовая яма площадью около 7,5 тыс кв м

В Украине лабораторно подтверждены еще два новых случая Covid-19 в Черновицкой области - ЦОЗ

КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели – Луганская обладминистрация

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое боевые поражения – штаб ООС

Число жертв коронавируса в мире превысило 6,5 тыс. человек, число инфицированных - почти 169 тыс. – газета

ПОСЛЕДНЕЕ

Возле Трускавца образовалась новая карстовая яма площадью около 7,5 тыс кв м

В начале недели в Украине ожидаются морозные ночи и относительно теплые дни, без осадков

КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели – Луганская обладминистрация

Число зараженных коронавирусом в Израиле возросло до 250 человек

Киев усилил меры дезинфекции – дороги и мосты обрабатывают спецсредствами, остановки и переходы дезинфицируют

В Азовском море вблизи Бердянска продолжаются поиски пропавших рыбаков

В Шарм-эль-Шейх вылетает украинский консул и будет на месте координировать помощь украинским туристам - МИД

Страны мира ужесточают меры для предотвращения распространения коронавируса

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое боевые поражения – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА