В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев смерти из-за коронавируса, 16 новых случаев заболевания - Госкомздрав КНР

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и выявлено 16 новых заболевших, из них 12 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,213 тыс. человек, зарегистрировано 80,860 тыс. случаев заболевания.

В провинции Хубэй за истекшие сутки зафиксировано четыре новых больных, 14 случаев смерти. В административном центре провинции городе Ухане, являющимся эпицентром распространения инфекции, скончались 13 человек.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 3,099 тыс. человек, (в Ухане - 2,469 тыс.), заболели 67,798 тыс. (в Ухане - 50,003 тыс.). По состоянию на утро воскресенья, более 55 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из 16 новых случаев заболевания в стране 12 приходятся на прибывших из-за рубежа: по четыре выявлены в Пекине и провинции Гуандун, два - в Шанхае, по одному - в провинциях Юньнань и Ганьсу. Всего насчитывается 123 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 10 тыс. человек, состояние 3 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 67,7 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 217 случая заболевания: в Гонконге - 148 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 10 (все выписаны из больниц после выздоровления), на Тайване - 59 (один случай смерти).