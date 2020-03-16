Во Франции из-за коронавируса работают только жизненно важные торговые точки, аптеки и банки

Премьер Франции Эдуар Филипп объявил в субботу вечером о решении закрыть вплоть до дальнейших распоряжений все не жизненно важные торговые точки.

Распоряжение вступило в силу уже через несколько часов: с полуночи по французскому времени. Предполагается, что такие ограничения нужны для противостояния распространению во Франции коронавируса COVID-19.

"Все магазины будут закрыты за исключением жизненно важных точек: продуктовых магазинов, аптек, банков", - объявил он, обращаясь к согражданам.

Однако на этом ограничительные меры не заканчиваются.

"В координации с президентом я решил вплоть до дальнейших распоряжений закрыть все общественные места, которые не играют жизненно важной роли для страны: кинотеатры, бары, рестораны, ночные клубы", - заявил глава правительства.

Места культа останутся открыты, но религиозные церемонии в них проводить не будут.

Общественный транспорт и госструктуры продолжат функционировать в обычном режиме. Первый тур муниципальных выборов, намеченный на воскресенье, решено не отменять.

Многие жители Парижа и других городов публикуют в соцсетях фото пустых прилавков в супермаркетах: французы, несмотря на то, что продуктовые магазины никто закрывать не собирается, решили на всякий случай сделать запасы.

Меры правительства застали врасплох владельцев кафе и ресторанов. Им не сообщили заранее об этом решении, и поэтому времени подготовиться к закрытию у них не было. Кроме того, они обеспокоены финансовыми потерями, которые они понесут в результате таких методов борьбы против COVID-19.

Похожие меры приняла ранее в марте также активно борющаяся против коронавируса Италия.

Во Франции ограничат движение автобусов и поездов дальнего следования на территории страны в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра экологических преобразований Элизабет Борн.

По данным СМИ, движение будет ограничено в ближайшие дни. Оно также затронет авиаперелеты внутри страны.

Все горнолыжные станции Франции получили приказ закрыться не позднее воскресенья, 15 марта, объявила объединяющая их организация Domaines Skiables de France.

"Это решение, как бомба. За 30 лет моего опыта ни разу не знал подобного. На Альп д'Уэз в это воскресенье вечером закроется вся станция: механические подъемники, бары, рестораны... Чтобы выполнить решение правительства. Здоровье прежде всего", - заявил радио RTL директор туристического офиса знаменитого лыжного курорта Альп д'Уэз Франсуа Баджили.

По его словам, на рабочих местах собран весь персонал, чтобы объяснять отдыхающим, каким образом они получат свою компенсацию.

"Мы обязаны компенсировать потери всех. Это сильный удар по туристической отрасли, но надо пройти через это, чтобы потом все было лучше", - добавил Баджили.

Правительство Франции объявило переход на третью стадию эпидемиологической угрозы, распорядившись о закрытии всех "не жизненно важных для страны мест".

"То, что мы должны сделать в этот момент, - это просто максимально избегать собираться вместе, ограничить дружеские и семейные встречи, использовать общественный транспорт только для поездок на работу, и только если личное присутствие на работе необходимо", - заявил накануне премьер-министр Франции, добавив, что выходить из дома стоит только ради неизбежных покупок и дел.

"Срочно, прямо сейчас, нужно изменить поведение", - настаивал глава французского правительства.