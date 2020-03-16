В Украине лабораторно подтверждены еще два новых случая Covid-19 в Черновицкой области - ЦОЗ

Два новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрированы в Украине, оба – в Черновицкой области, сообщается на странице Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) в соцсети Facebook.

"С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на Covid-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех диагностированных случаях заболевания – два в Черновицкой и один в Житомирской. Пациентка в Житомирской области впоследствии умерла. Таким образом, в настоящее время в Украине четверо заболевших, все в Черновицкой области.