События

09:47 16.03.2020

Из Хорватии вернулись две группы украинцев, задержавшиеся там из-за отмены рейсов – посол

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Две группы граждан Украины, обратившихся в посольство Украины в Хорватии в связи с невозможностью вернуться домой из-за отмены перевозчиками рейсов, успешно вернулись на родину.

"Перевезли из Хорватии еще две группы украинцев, обратившихся в Посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать", - написал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Он также напомнил контактные данные посольства, по которым можно обращаться в случае необходимости: consul_hr@mfa.gov.ua, +385 916051010 (Viber, WhatsApp).

Теги: #коронавирус #хорватия #украинцы
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