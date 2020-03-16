Из Хорватии вернулись две группы украинцев, задержавшиеся там из-за отмены рейсов – посол

Две группы граждан Украины, обратившихся в посольство Украины в Хорватии в связи с невозможностью вернуться домой из-за отмены перевозчиками рейсов, успешно вернулись на родину.

"Перевезли из Хорватии еще две группы украинцев, обратившихся в Посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать", - написал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Он также напомнил контактные данные посольства, по которым можно обращаться в случае необходимости: consul_hr@mfa.gov.ua, +385 916051010 (Viber, WhatsApp).