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09:45 16.03.2020

КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели – Луганская обладминистрация

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КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели – Луганская обладминистрация

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в Луганской области закрывается в воскресенье, 16 марта, сроком на две недели в рамках противодействия распространению нового коронавируса Covid-19, сообщается на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс. чел. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности нам удается удерживать ситуацию под контролем - ни одного случая заболевания Covid-19 в области не зафиксировано", - прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.

Он отметил, что гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, не стоит волноваться - ее срок будет продлен. Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.

В обладминистрации отмечают, что с 16 марта по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях. Исключение делается для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной или неподконтрольной украинскому правительству территории, которые возвращаются домой.

Теги: #станица_луганская #коронавирус #кпвв
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