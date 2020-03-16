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09:39 16.03.2020

Киев усилил меры дезинфекции – дороги и мосты обрабатывают спецсредствами, остановки и переходы дезинфицируют

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Киев усилил меры дезинфекции – дороги и мосты обрабатывают спецсредствами, остановки и переходы дезинфицируют

Коммунальные предприятия, подчиненные департаменту транспортной инфраструктуры Киева, усилили меры по санитарной обработке дорог, искусственных сооружений и городского общественного транспорта, сообщили в Киевской государственной горадминистрации.

"Предприятия, подчиненные коммунальной корпорации "Киевавтодор", начали мытье дорог, мостов и путепроводов моющими средствами", - сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Дезинфекцию транспортных средств осуществляют все частные перевозчики, маршрутные автобусы которых курсируют столицей.

Кроме того, коммунальные предприятия столицы осуществляют дезинфекцию остановочных комплексов и подземных пешеходных переходов: обрабатывают поручни, перила, скамейки, лифты. Такая дезинфекция проводится во всех районах столицы.

Помимо этого, проводится обязательный контроль состояния здоровья работников всех предприятий – перед началом смены они проходят тщательный медосмотр с температурным скринингом.

Как сообщалось, сейчас в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., поправились более 76,8 тыс. Человек.

В 00.00 16 марта Украина временно закрывает около сотни пунктов пропуска и временно запрещает въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.

Теги: #коронавирус #киевавтодор
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