В Азовском море вблизи Бердянска продолжаются поиски пропавших рыбаков, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"14-15 марта проводились поисковые работы пропавших рыбаков с привлечением плавсредств и авиации ГСЧС, которые результата не дали. В общем обследовано более 900 км2. К поисковым работам были задействованы два катера Госпогранслужбы, один катер Государственного морского спасательно-координационного центра, один катер Вооруженных сил Украины и вертолет ГСЧС", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Отмечается, что поиски продолжатся сегодня, 16 марта.

Как сообщалось, 14 марта в ДСНС поступила информация, что в Азовском море вблизи г.. Бердянск вышли в море на деревянном баркасе трое рыбаков, которые в определенное время не вышли на связь. Место их нахождения неизвестно.