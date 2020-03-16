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08:43 16.03.2020

В Азовском море вблизи Бердянска продолжаются поиски пропавших рыбаков

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В Азовском море вблизи Бердянска продолжаются поиски пропавших рыбаков

В Азовском море вблизи Бердянска продолжаются поиски пропавших рыбаков, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"14-15 марта проводились поисковые работы пропавших рыбаков с привлечением плавсредств и авиации ГСЧС, которые результата не дали. В общем обследовано более 900 км2. К поисковым работам были задействованы два катера Госпогранслужбы, один катер Государственного морского спасательно-координационного центра, один катер Вооруженных сил Украины и вертолет ГСЧС", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Отмечается, что поиски продолжатся сегодня, 16 марта.

Как сообщалось, 14 марта в ДСНС поступила информация, что в Азовском море вблизи г.. Бердянск вышли в море на деревянном баркасе трое рыбаков, которые в определенное время не вышли на связь. Место их нахождения неизвестно.

Теги: #гсчс #рыбаки #украина #поиск
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