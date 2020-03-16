В Шарм-эль-Шейх вылетает украинский консул и будет на месте координировать помощь украинским туристам - МИД

В Шарм-эль-Шейх вылетает украинский консул и будет на месте координировать помощь украинским туристам, находящимся на карантине в одном из отелей курорта, сообщает пресс – служба Министерства иностранных дел Украины.

"Немедленные шаги для помощи нашим гражданам в Египте. 16 марта, консул вылетает в Шарм-эль-Шейх и будет находится там на месте для постоянного предоставления помощи украинцам. Посол Украины в Египте получил от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы поручение мобилизовать все ресурсы на поддержку связи с туристами. В Киеве в центральном аппарате МИД Украины создается специальная группа оперативного реагирования, чтобы оказывать всю необходимую помощь посольству Украины в Египте ", - говорится в сообщении, на официальной странице МИД Украины в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Как сообщалось ранее, 730 граждан Украины помещены на 14-дневный карантин в гостинице в египетском городе Шарм ель-Шейх в связи с выявлением в нем двух туристов, больных коронавирусом Covid-19. Глава МИД Украины заявил, что среди украинцев, которые находятся на карантине в Египте, нет больных коронавирусом.