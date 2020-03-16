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08:10 16.03.2020

Страны мира ужесточают меры для предотвращения распространения коронавируса

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Страны мира ужесточают меры для предотвращения распространения коронавируса

Ряд стран мира объявили об ужесточении режима пребывания на своих территориях как средства борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19, сообщают СМИ.

В Италии, которая занимает после Китая второе место в мире по числу инфицированных и случаев летального исхода вызываемого коронавирусом заболевания, за истекшие сутки число скончавшихся составило 368 случаев, достигнув 1,807 тыс., число инфицированных приближается к 25 тыс.

Решением правительства в масштабах всей страны введен запрет на перемещение между различными населенными пунктами за исключением случаев особой необходимости. Закрыты все учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, отменены массовые мероприятия.

Министр экономики Италии Роберто Гуалтиери сообщил, что правительство планирует выделить на поддержку страдающей от коронавируса экономики дополнительно 25 млрд евро.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о запрете всех массовых мероприятий, а также о том, что с понедельника будет запрещено собираться группами более пяти человек, будут закрыты все бары и рестораны, введены ограничения на въезд в страну.

"Мы призываем австрийцев самоизолироваться. Это означает, что контакты возможны только с людьми, с которыми они вместе живут", - говорится в заявлении канцелярии канцлера.

Во Франции готовится указ, который введет в стране частичную изоляцию жителей для борьбы с эпидемией, сообщили журналистам информированные источники.

Ограничения на передвижение за исключением случаев острой необходимости введены в Чехии, срок действия - до 24 марта.

С призывом закрыть до 29 марта все рестораны, пабы и бары выступило правительство Ирландии. Эта мера распространяется на бары и пабы при отелях.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил закрытия границ для борьбы со вспышкой коронавируса.

О закрытии границ на 15 дней, отмене занятий в учебных заведениях, закрытия парков и других мест массового посещения объявила Аргентина.

Различного рода ограничения на массовые мероприятия, ограничения на въезд введены странами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и Оман.

По состоянию на 07:00 понедельника, в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., поправились более 76,8 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

По сравнению с тем же временем воскресенья число больных в мире увеличилось более чем на 15,8 тыс., скончавшихся - на 709 человек.

Общее число инициированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,860 тыс., по состоянию на утро понедельника, число больных в остальных странах мира превысило число больных в Китае, достигнув 87,9 тыс.

Число скончавшихся в других странах мира также превысило число летальных исходов в Китае на 84 случая.

Теги: #борьба #мир #коронавирус #меры
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