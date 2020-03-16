События

07:18 16.03.2020

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

3 мин читать
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса.

"Сегодня я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации", - сказал Трамп в пятницу, выступая в Белом доме.

Он пояснил, что объявление режима ЧС в США позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из фонда помощи при бедствиях.

Власти США предпримут дополнительные действия, чтобы повысить возможность проводить медицинские проверки на предмет заражения коронавирусом. "Мы существенно увеличим нашу возможность проводить тесты", - сказал Трамп. По его словам, цель заключается в том, чтобы все, кто должен пройти этот тест, могли сделать это быстро и безопасно.

Также он отметил, что данные, озвученные ранее ВОЗ, подтвердили правильность решения США приостановить допуск на свою территорию граждан европейских стран. "Это позволит нам спасти огромное число жизней", - отметил президент США.

Ближайшие два месяца сыграют ключевую роль в борьбе против распространения коронавируса в США. "Следующие восемь недель сыграют решающее значение", - сказал Трамп и предупредил соотечественников, что им предстоит "пойти на ограничения в краткосрочной перспективе ради получения выгоды в долгосрочной перспективе".

"Мы победим эту угрозу", - заключил президент США, говоря о коронавирусе.

В субботу же Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, направленный на смягчение экономических последствий коронавируса, сообщило издание The Hill.

В поддержку документа проголосовали 363 конгрессмена, против - 40 членов Палаты представителей.

Законопроект гарантирует бесплатное исследование на коронавирус для всех, кто в нем нуждается, в том числе для жителей США без страховки. Также он обеспечивает оплачиваемый больничный сроком до двух недель для тех, кто заболел коронавирусом, и повышение пособий по безработице.

Демократы представили проект закона еще в среду, но у них возникли разногласия с республиканцами, которых волновали финансовые последствия оплачиваемых больничных для американского бизнеса. Вечером в пятницу Трамп призвал и демократов, и республиканцев проголосовать за законопроект.

Между тем, число случаев заражения коронавирусом в США продолжает расти: в выходные было известно о 2885 заболевших и 60 летальных исходах, сообщил воскресенье телеканал CNN.

Согласно данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США было зарегистрировано 2885 заболевших в 49 штатах и округе Колумбия, где находится столица Вашингтон.

Телеканал отмечает, что 60 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались, преимущественно, в штате Вашингтон. Западная Вирджиния - единственный штат США, где на воскресенье не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

На этом фоне около 60% американцев считают, что в ситуации с пандемией коронавируса худшее еще впереди, говорится в совместном опросе NBC News и Wall Street Journal.

Порядка 31% опрошенных также заявили, что эта вспышка вируса вряд ли будет крупной проблемой для США в будущем.

Также большинство респондентов - 53% - заявили, что они очень обеспокоены тем, что кто-то из членов их семьи может заразиться вирусом, а 47% - совсем не переживают об этом или не слишком переживают.

Примерно половина опрошенных заявила, что они перестали уже, либо собираются отказаться от посещений крупных массовых мероприятий. Почти треть респондентов сообщили, что они уже отменили, либо собираются отменить поездки и путешествия. Также около четверти американцев перестали или собираются перестать ходить в рестораны.

Опрос проводился 11-13 марта среди 900 американцев.

Теги: #сша #чп #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:10 16.03.2020
Страны мира ужесточают меры для предотвращения распространения коронавируса

Страны мира ужесточают меры для предотвращения распространения коронавируса

06:50 16.03.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 6,5 тыс. человек, число инфицированных - почти 169 тыс. – газета

Число жертв коронавируса в мире превысило 6,5 тыс. человек, число инфицированных - почти 169 тыс. – газета

06:00 16.03.2020
Первый из 45 молодых и здоровых волонтёров в США получит экспериментальную дозу вакцины от коронавируса

Первый из 45 молодых и здоровых волонтёров в США получит экспериментальную дозу вакцины от коронавируса

04:52 16.03.2020
В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев смерти из-за коронавируса, 16 новых случаев заболевания - Госкомздрав КНР

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев смерти из-за коронавируса, 16 новых случаев заболевания - Госкомздрав КНР

03:42 16.03.2020
В Харькове дерево придавило насмерть человека

В Харькове дерево придавило насмерть человека

02:36 16.03.2020
В США предлагают на два месяца отменить все мероприятия численностью свыше 50 человек

В США предлагают на два месяца отменить все мероприятия численностью свыше 50 человек

01:22 16.03.2020
У эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружен коронавирус - Минздрав

У эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружен коронавирус - Минздрав

00:34 16.03.2020
С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины

С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины

00:12 16.03.2020
Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

00:08 16.03.2020
Президент Казахстана объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

Президент Казахстана объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" в ночь с 16 на 17 марта полностью приостанавливает международное пассажирское ж/д сообщение

В Венецию вылетел самолет для эвакуации украинцев, которые не могли вернуться из Италии из-за закрытия границ со Словенией

На Донбассе ранен украинский военный

Звонки с мобильных на горячие линии госучреждений Украины станут бесплатными из-за распространения коронавируса

Украинских туристов закрыли на карантин в Египте

ПОСЛЕДНЕЕ

В Шарм-эль-Шейх вылетает украинский консул и будет на месте координировать помощь украинским туристам - МИД

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое боевые поражения – штаб ООС

Довыборы по 179 округу на Харьковщине прошли без грубых нарушений порядка - полиция

В полночь Украина перестает пускать иностранцев и закрывает около сотни пунктов пропуска - Госпогранслужба

Более пяти тысяч человек заразились коронавирусом во Франции

В ОИО № 179 завершилось голосование на промежуточных выборах народного депутата Украины, явка составила 27,47% - ЦИК

Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства - Кулеба

Самолет с эвакуированными из Италии украинцами прибыл в "Борисполь" – Офис президента

На борт самолета, эвакуирующего украинцев из Италии, допущены люди прошедшие тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции - Шмыгаль

В понедельник во Львове планируют закрыть все магазины кроме продуктовых, аптек и заправок – мер Львова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА