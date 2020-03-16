Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса.

"Сегодня я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации", - сказал Трамп в пятницу, выступая в Белом доме.

Он пояснил, что объявление режима ЧС в США позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из фонда помощи при бедствиях.

Власти США предпримут дополнительные действия, чтобы повысить возможность проводить медицинские проверки на предмет заражения коронавирусом. "Мы существенно увеличим нашу возможность проводить тесты", - сказал Трамп. По его словам, цель заключается в том, чтобы все, кто должен пройти этот тест, могли сделать это быстро и безопасно.

Также он отметил, что данные, озвученные ранее ВОЗ, подтвердили правильность решения США приостановить допуск на свою территорию граждан европейских стран. "Это позволит нам спасти огромное число жизней", - отметил президент США.

Ближайшие два месяца сыграют ключевую роль в борьбе против распространения коронавируса в США. "Следующие восемь недель сыграют решающее значение", - сказал Трамп и предупредил соотечественников, что им предстоит "пойти на ограничения в краткосрочной перспективе ради получения выгоды в долгосрочной перспективе".

"Мы победим эту угрозу", - заключил президент США, говоря о коронавирусе.

В субботу же Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, направленный на смягчение экономических последствий коронавируса, сообщило издание The Hill.

В поддержку документа проголосовали 363 конгрессмена, против - 40 членов Палаты представителей.

Законопроект гарантирует бесплатное исследование на коронавирус для всех, кто в нем нуждается, в том числе для жителей США без страховки. Также он обеспечивает оплачиваемый больничный сроком до двух недель для тех, кто заболел коронавирусом, и повышение пособий по безработице.

Демократы представили проект закона еще в среду, но у них возникли разногласия с республиканцами, которых волновали финансовые последствия оплачиваемых больничных для американского бизнеса. Вечером в пятницу Трамп призвал и демократов, и республиканцев проголосовать за законопроект.

Между тем, число случаев заражения коронавирусом в США продолжает расти: в выходные было известно о 2885 заболевших и 60 летальных исходах, сообщил воскресенье телеканал CNN.

Согласно данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США было зарегистрировано 2885 заболевших в 49 штатах и округе Колумбия, где находится столица Вашингтон.

Телеканал отмечает, что 60 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались, преимущественно, в штате Вашингтон. Западная Вирджиния - единственный штат США, где на воскресенье не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

На этом фоне около 60% американцев считают, что в ситуации с пандемией коронавируса худшее еще впереди, говорится в совместном опросе NBC News и Wall Street Journal.

Порядка 31% опрошенных также заявили, что эта вспышка вируса вряд ли будет крупной проблемой для США в будущем.

Также большинство респондентов - 53% - заявили, что они очень обеспокоены тем, что кто-то из членов их семьи может заразиться вирусом, а 47% - совсем не переживают об этом или не слишком переживают.

Примерно половина опрошенных заявила, что они перестали уже, либо собираются отказаться от посещений крупных массовых мероприятий. Почти треть респондентов сообщили, что они уже отменили, либо собираются отменить поездки и путешествия. Также около четверти американцев перестали или собираются перестать ходить в рестораны.

Опрос проводился 11-13 марта среди 900 американцев.