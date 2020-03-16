События

06:50 16.03.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 6,5 тыс. человек, число инфицированных - почти 169 тыс. – газета

2 мин читать
Число жертв коронавируса в мире превысило 6,5 тыс. человек, число инфицированных - почти 169 тыс. – газета

По состоянию на 06:00 понедельника, в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс. поправились более 76,8 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

По сравнению с тем же временем воскресенья, число больных в мире увеличилось более чем на 15,8 тыс., скончавшихся - на 709 человек.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 16 новых заболевших, из них 12 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

Общее число инициированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,860 тыс., по состоянию на утро понедельника, число больных в остальных странах мира превысило число больных в Китае, достигнув 87,9 тыс.

Число скончавшихся в других странах мира также превысило число летальных исходов в Китае на 84 случая.

До 1,809 тыс. увеличилось в минувшую пятницу число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 368 случаев смертельного исхода вызываемого инфекцией заболевания. Всего в стране инфицировано 24,747 тыс., что на 3,59 тыс. случаев превышает показатель воскресенья.

В Иране зафиксировано 13,938 тыс. случаев заболевания, (скончались 724), Южной Корее - 8,236 тыс. (75), Испании - 7,844 тыс. (288), Германии - 5,813 тыс. (13), Франции - 5,437 тыс. (127), США -3,689 тыс. (68), Швейцарии - 2,2 тыс. (14), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) - 1,535 тыс. (31), Великобритании - 1,395 тыс. (35), Норвегии - 1,256 тыс. (три), Швеции - 1,032 тыс. (три).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 129 странах и районах мира.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Теги: #данные #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:00 16.03.2020
Первый из 45 молодых и здоровых волонтёров в США получит экспериментальную дозу вакцины от коронавируса

Первый из 45 молодых и здоровых волонтёров в США получит экспериментальную дозу вакцины от коронавируса

04:52 16.03.2020
В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев смерти из-за коронавируса, 16 новых случаев заболевания - Госкомздрав КНР

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев смерти из-за коронавируса, 16 новых случаев заболевания - Госкомздрав КНР

02:36 16.03.2020
В США предлагают на два месяца отменить все мероприятия численностью свыше 50 человек

В США предлагают на два месяца отменить все мероприятия численностью свыше 50 человек

01:22 16.03.2020
У эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружен коронавирус - Минздрав

У эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружен коронавирус - Минздрав

00:34 16.03.2020
С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины

С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины

00:12 16.03.2020
Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

00:08 16.03.2020
Президент Казахстана объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

Президент Казахстана объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

23:40 15.03.2020
Более пяти тысяч человек заразились коронавирусом во Франции

Более пяти тысяч человек заразились коронавирусом во Франции

22:26 15.03.2020
На борт самолета, эвакуирующего украинцев из Италии, допущены люди прошедшие тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции - Шмыгаль

На борт самолета, эвакуирующего украинцев из Италии, допущены люди прошедшие тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции - Шмыгаль

21:55 15.03.2020
В понедельник во Львове планируют закрыть все магазины кроме продуктовых, аптек и заправок – мер Львова

В понедельник во Львове планируют закрыть все магазины кроме продуктовых, аптек и заправок – мер Львова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" в ночь с 16 на 17 марта полностью приостанавливает международное пассажирское ж/д сообщение

В Венецию вылетел самолет для эвакуации украинцев, которые не могли вернуться из Италии из-за закрытия границ со Словенией

На Донбассе ранен украинский военный

Звонки с мобильных на горячие линии госучреждений Украины станут бесплатными из-за распространения коронавируса

Украинских туристов закрыли на карантин в Египте

ПОСЛЕДНЕЕ

Довыборы по 179 округу на Харьковщине прошли без грубых нарушений порядка - полиция

В Харькове дерево придавило насмерть человека

В полночь Украина перестает пускать иностранцев и закрывает около сотни пунктов пропуска - Госпогранслужба

В ОИО № 179 завершилось голосование на промежуточных выборах народного депутата Украины, явка составила 27,47% - ЦИК

Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства - Кулеба

Самолет с эвакуированными из Италии украинцами прибыл в "Борисполь" – Офис президента

В Армении количество зараженных коронавирусом увеличилось до 28 человек - премьер-министр

Минздрав готовит рекомендацию ограничить работу общественного транспорта – замминистра здравоохранения

В Эстонии коронавирус выявлен у 171 человека

Минздрав будет рекомендовать правительству ограничить использование общественного транспорта - Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА