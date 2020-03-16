События

04:52 16.03.2020

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев смерти из-за коронавируса, 16 новых случаев заболевания - Госкомздрав КНР

2 мин читать
В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев смерти из-за коронавируса, 16 новых случаев заболевания - Госкомздрав КНР

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (Covid-19), и выявлено 16 новых заболевших, из них 12 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,213 тыс. человек, зарегистрировано 80,860 тыс. случаев заболевания.

В провинции Хубэй за истекшие сутки зафиксировано четыре новых больных, 14 случаев смерти. В административном центре провинции городе Ухане, являющимся эпицентром распространения инфекции, скончались 13 человек.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 3,099 тыс. человек, (в Ухане - 2,469 тыс.), заболели 67,798 тыс. (в Ухане - 50,003 тыс.). По состоянию на утро воскресенья, более 55 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из 16 новых случаев заболевания в стране 12 приходятся на прибывших из-за рубежа: по четыре выявлены в Пекине и провинции Гуандун, два - в Шанхае, по одному - в провинциях Юньнань и Ганьсу. Всего насчитывается 123 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 10 тыс. человек, состояние 3 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 67,7 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 217 случая заболевания: в Гонконге - 148 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 10 (все выписаны из больниц после выздоровления), на Тайване - 59 (один случай смерти).

 

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:36 16.03.2020
В США предлагают на два месяца отменить все мероприятия численностью свыше 50 человек

В США предлагают на два месяца отменить все мероприятия численностью свыше 50 человек

01:22 16.03.2020
У эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружен коронавирус - Минздрав

У эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружен коронавирус - Минздрав

00:34 16.03.2020
С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины

С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины

00:12 16.03.2020
Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

00:08 16.03.2020
Президент Казахстана объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

Президент Казахстана объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

23:40 15.03.2020
Более пяти тысяч человек заразились коронавирусом во Франции

Более пяти тысяч человек заразились коронавирусом во Франции

22:26 15.03.2020
На борт самолета, эвакуирующего украинцев из Италии, допущены люди прошедшие тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции - Шмыгаль

На борт самолета, эвакуирующего украинцев из Италии, допущены люди прошедшие тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции - Шмыгаль

21:55 15.03.2020
В понедельник во Львове планируют закрыть все магазины кроме продуктовых, аптек и заправок – мер Львова

В понедельник во Львове планируют закрыть все магазины кроме продуктовых, аптек и заправок – мер Львова

21:41 15.03.2020
В Армении количество зараженных коронавирусом увеличилось до 28 человек - премьер-министр

В Армении количество зараженных коронавирусом увеличилось до 28 человек - премьер-министр

20:33 15.03.2020
Минздрав готовит рекомендацию ограничить работу общественного транспорта – замминистра здравоохранения

Минздрав готовит рекомендацию ограничить работу общественного транспорта – замминистра здравоохранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" в ночь с 16 на 17 марта полностью приостанавливает международное пассажирское ж/д сообщение

В Венецию вылетел самолет для эвакуации украинцев, которые не могли вернуться из Италии из-за закрытия границ со Словенией

На Донбассе ранен украинский военный

Звонки с мобильных на горячие линии госучреждений Украины станут бесплатными из-за распространения коронавируса

Украинских туристов закрыли на карантин в Египте

ПОСЛЕДНЕЕ

Довыборы по 179 округу на Харьковщине прошли без грубых нарушений порядка - полиция

В Харькове дерево придавило насмерть человека

В полночь Украина перестает пускать иностранцев и закрывает около сотни пунктов пропуска - Госпогранслужба

В ОИО № 179 завершилось голосование на промежуточных выборах народного депутата Украины, явка составила 27,47% - ЦИК

Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства - Кулеба

Самолет с эвакуированными из Италии украинцами прибыл в "Борисполь" – Офис президента

В Эстонии коронавирус выявлен у 171 человека

Минздрав будет рекомендовать правительству ограничить использование общественного транспорта - Ляшко

Украинский борт эвакуирует из Италии 123 человека - Кулеба

"Укрзализныця" в ночь с 16 на 17 марта полностью приостанавливает международное пассажирское ж/д сообщение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА