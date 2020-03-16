Довыборы по 179 округу на Харьковщине прошли без грубых нарушений порядка - полиция

Голосование на промежуточных выборах в Верховную раду по округу №179 (Харьковская область) закончилось, все участки закрылись вовремя.

"В течение дня во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса. 11 обращений касались выявления агитационных листовок на территории Лозовского, Красноградского и Кегичевского районов. Также в полицию позвонила женщина и выразила недовольство тем, что избирательные участки работают во время карантина", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Все сообщения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции. Проводится проверка.

В целом, по информации полиции, выборы прошли без грубых нарушений общественного порядка.

Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в помещениях избирательных комиссий, при перевозке бюллетеней и другой избирательной документации.