События

03:42 16.03.2020

В Харькове дерево придавило насмерть человека

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В Харькове неподалеку от жилого дома на Григоровскому шоссе, 51, упало дерево и придавило насмерть человека.

"По первоначальной информации дерево не было аварийным. Сейчас эту информацию проверяют в "Зеленстрое" и "Жилкомсервисе", точнее сможем проинформировать позже. Причина трагедии - сильный ветер", - написал на своей странице в Facebook директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего от имени городских властей.

Теги: #жертва #чп #харьков #украина
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Интерфакс-Украина
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