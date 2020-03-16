В Харькове дерево придавило насмерть человека

В Харькове неподалеку от жилого дома на Григоровскому шоссе, 51, упало дерево и придавило насмерть человека.

"По первоначальной информации дерево не было аварийным. Сейчас эту информацию проверяют в "Зеленстрое" и "Жилкомсервисе", точнее сможем проинформировать позже. Причина трагедии - сильный ветер", - написал на своей странице в Facebook директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего от имени городских властей.