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01:22 16.03.2020

У эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружен коронавирус - Минздрав

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У эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружен коронавирус - Минздрав

В аэропорту "Борисполь" 123 эвакуированным из Италии гражданам Украины провели экспресс-тест на COVID-19, все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров при посадке в самолет. Был осуществлен также температурный скрининг. Непосредственно во время посадки на борт Украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор. По прибытии самолета в Украине в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19", - говорится в сообщении, на официальной странице Минздрава Украины в ночь на понедельник.

Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода).

 

Теги: #эвакуация #коронавирус #украина #минздрав
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