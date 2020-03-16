У эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружен коронавирус - Минздрав

В аэропорту "Борисполь" 123 эвакуированным из Италии гражданам Украины провели экспресс-тест на COVID-19, все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров при посадке в самолет. Был осуществлен также температурный скрининг. Непосредственно во время посадки на борт Украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор. По прибытии самолета в Украине в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19", - говорится в сообщении, на официальной странице Минздрава Украины в ночь на понедельник.

Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода).