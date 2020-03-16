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00:34 16.03.2020

С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины

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С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины

С целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Одессе, кроме продуктовых магазинов и аптек.

"16 марта 2020 с 00.00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в. Одессе, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер: кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений; детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных; фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов; зоопарков, водных парков, парков аттракционов; всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;  торгово-развлекательных центров; строительных рынков и других (кроме продуктовых) ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов; других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя)", - говорится в сообщении, на официальном сайте города Одессы в воскресенье вечером.

Теги: #коронавирус #украина #меры #одесса
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