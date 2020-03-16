События

00:08 16.03.2020

Президент Казахстана объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

2 мин читать
Президент Казахстана объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране с 16 марта по 15 апреля чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба главы государства.

"В целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 16 статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" он постановил: в связи с объявлением ВОЗ нового коронавируса Covid-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести на всей территории Республики чрезвычайное положение на период с 08:00 16 марта 2020 года на срок до 07:00 15 апреля 2020 года, говорится в указе.

На этот период президент распорядился создать Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом "О чрезвычайном положении", в составе согласно приложению к настоящему указу.

На период действия вводятся следующие меры и временные ограничения: будет усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; ограничено функционирование крупных объектов торговли; приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.

Кроме того, введен карантин и должны быть осуществлены масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием структурных подразделений министерства обороны Казахстана и органов внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

Определить ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, МВД, Комитет национальной безопасности, Минобороны, Минздрав, министерство индустрии и инфраструктурного развития, Минфин, акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Теги: #президент #коронавирус #чп #казахстан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:34 16.03.2020
С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины

С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины

00:12 16.03.2020
Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

23:40 15.03.2020
Более пяти тысяч человек заразились коронавирусом во Франции

Более пяти тысяч человек заразились коронавирусом во Франции

22:26 15.03.2020
На борт самолета, эвакуирующего украинцев из Италии, допущены люди прошедшие тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции - Шмыгаль

На борт самолета, эвакуирующего украинцев из Италии, допущены люди прошедшие тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции - Шмыгаль

21:55 15.03.2020
В понедельник во Львове планируют закрыть все магазины кроме продуктовых, аптек и заправок – мер Львова

В понедельник во Львове планируют закрыть все магазины кроме продуктовых, аптек и заправок – мер Львова

21:41 15.03.2020
В Армении количество зараженных коронавирусом увеличилось до 28 человек - премьер-министр

В Армении количество зараженных коронавирусом увеличилось до 28 человек - премьер-министр

20:33 15.03.2020
Минздрав готовит рекомендацию ограничить работу общественного транспорта – замминистра здравоохранения

Минздрав готовит рекомендацию ограничить работу общественного транспорта – замминистра здравоохранения

20:30 15.03.2020
В Эстонии коронавирус выявлен у 171 человека

В Эстонии коронавирус выявлен у 171 человека

20:14 15.03.2020
Минздрав будет рекомендовать правительству ограничить использование общественного транспорта - Ляшко

Минздрав будет рекомендовать правительству ограничить использование общественного транспорта - Ляшко

20:06 15.03.2020
Украинский борт эвакуирует из Италии 123 человека - Кулеба

Украинский борт эвакуирует из Италии 123 человека - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" в ночь с 16 на 17 марта полностью приостанавливает международное пассажирское ж/д сообщение

В Венецию вылетел самолет для эвакуации украинцев, которые не могли вернуться из Италии из-за закрытия границ со Словенией

На Донбассе ранен украинский военный

Звонки с мобильных на горячие линии госучреждений Украины станут бесплатными из-за распространения коронавируса

Украинских туристов закрыли на карантин в Египте

ПОСЛЕДНЕЕ

В полночь Украина перестает пускать иностранцев и закрывает около сотни пунктов пропуска - Госпогранслужба

В ОИО № 179 завершилось голосование на промежуточных выборах народного депутата Украины, явка составила 27,47% - ЦИК

Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства - Кулеба

Самолет с эвакуированными из Италии украинцами прибыл в "Борисполь" – Офис президента

"Укрзализныця" в ночь с 16 на 17 марта полностью приостанавливает международное пассажирское ж/д сообщение

Все граждане Украины, которых эвакуируют из Италии здоровы и подписали соглашение на самоизоляцию – замминистра здравоохранения

Возле Трускавца образовалась новая карстовая яма площадью около 7,5 тыс кв м

Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией

К 16:00 явка на довыборах в Харьковской области превысила 22%

В Венецию вылетел самолет для эвакуации украинцев, которые не могли вернуться из Италии из-за закрытия границ со Словенией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА